Патриоты России что произошло в 1247 году,в 1380 году,в 1480 году?????
Окружающий мир
Патриоты России что произошло в 1247 году,в 1380 году,в 1480 году?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1247 год-Ледовое побоище.1380 год-Куликовская битва.1480 год-Закончилась зависимость Руси от Золотой Орды.
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