Напишите как распредилить на группы животных белка ворона волк заяц голубь утка сорока

Окружающий мир
Напишите как распредилить на группы животных белка ворона волк заяц голубь утка сорока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Птицы-ворона,голубь,утка,сорока. 2)Звери-белка,волк,заяц.
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