RUssian,stUdent,compUter,sUdject,Uncle,fUnny?mUsical,rUbber,frUit,sUpermarket надо разделить на два столбика

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RUssian,stUdent,compUter,sUdject,Uncle,fUnny?mUsical,rUbber,frUit,sUpermarket надо разделить на два столбика

Автор: Гость