RUssian,stUdent,compUter,sUdject,Uncle,fUnny?mUsical,rUbber,frUit,sUpermarket надо разделить на два столбика

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RUssian,stUdent,compUter,sUdject,Uncle,fUnny?mUsical,rUbber,frUit,sUpermarket надо разделить на два столбика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)rUssian,sUdject,Uncle,funny сдесь слышатся A 2)stUdent,computer,mUsical,rUbber,frUit,sUpermarket,потому что тут слышатся U
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