Прочитай группы однокоренных слов выдели во всех словах корень выпиши только гла??олы укажи время глаголов 1) белый побелка белили белок белеет беленький побелим 2) красочный краска красит покрасили раскраска перекрасят окра...
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Прочитай группы однокоренных слов выдели во всех словах корень выпиши только гла??олы укажи время глаголов 1) белый побелка белили белок белеет беленький побелим 2) красочный краска красит покрасили раскраска перекрасят окрашенный 3) каток катается катящийся выкатит катающийся прокатился перекат ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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