И магний и медь вступают в реакцию с 1)O2 2)CaO 3)H2O 3)H2SO4
Химия
И магний и медь вступают в реакцию с 1)O2 2)CaO 3)H2O 3)H2SO4
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и магний и медь вступают в реакцию с 1) O2
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