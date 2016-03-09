Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, klt;=100) На Паскале

Информатика

Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, klt;=100) На Паскале

Автор: Гость