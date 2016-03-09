Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, klt;=100) На Паскале

Информатика
Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, klt;=100) На Паскале
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) const n=100; var   a:array[1..n] of integer;   i,k:integer; begin   writeln('Введите k');   readln(k);   for i:=1 to k do begin     if i mod 2 <> 0       then a[i] := -i*7     else a[i]:=i*7;     write(a[i]:5);   end; end.
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