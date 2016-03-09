Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, klt;=100) На Паскале
Информатика
Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, klt;=100) На Паскале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) const n=100; var a:array[1..n] of integer; i,k:integer; begin writeln('Введите k'); readln(k); for i:=1 to k do begin if i mod 2 <> 0 then a[i] := -i*7 else a[i]:=i*7; write(a[i]:5); end; end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Немецкий язык
Русский язык
Математика