Джинн подарил Али 840 драгоценных камней в благодарности за освобождения из тысячелетия заточения в сосуде. ККамин лежал в ларцх поровну в каждом ларце. За камин на 28 ларцов Али выкупил свободу всех рабов на невольничьем рынке...
Математика
Джинн подарил Али 840 драгоценных камней в благодарности за освобождения из тысячелетия заточения в сосуде. ККамин лежал в ларцх поровну в каждом ларце. За камин на 28 ларцов Али выкупил свободу всех рабов на невольничьем рынке и у него осталось ешо 252 драгоценных камня. Сколько драгоценных камней лежало в одном ларце. ПОМОГИТЕ ПРАШУ СРОЧНА БУДУ БЛАГОДАРНА ПОЖПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 840-252=588 2) 588÷28=21 В одном ларце лежало 21 драгоценных камней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Заполнить массив числами: -7 14 -21 28 -35 42... Вывести их на экран до k-ого элемента включительно(k вводится с клавиатуры, k<=100) На П...
Обществознание
Немецкий язык
Русский язык