Джинн подарил Али 840 драгоценных камней в благодарности за освобождения из тысячелетия заточения в сосуде. ККамин лежал в ларцх поровну в каждом ларце. За камин на 28 ларцов Али выкупил свободу всех рабов на невольничьем рынке...

Математика

Джинн подарил Али 840 драгоценных камней в благодарности за освобождения из тысячелетия заточения в сосуде. ККамин лежал в ларцх поровну в каждом ларце. За камин на 28 ларцов Али выкупил свободу всех рабов на невольничьем рынке и у него осталось ешо 252 драгоценных камня. Сколько драгоценных камней лежало в одном ларце. ПОМОГИТЕ ПРАШУ СРОЧНА БУДУ БЛАГОДАРНА ПОЖПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!

Автор: Гость