Срочно нужно первое пожалуйста
Алгебра
Срочно нужно первое пожалуйста
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Гость:
А) (х+6)^2=x^2+12x+36 б)9х^2+3а+1 в)9у-4 г)16а-9к Очень старалась)
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