Как по белорусскому пишется лауреат
Беларуская мова
Как по белорусскому пишется лауреат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лаурэат над буквой у хвостик как над й
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