Как по белорусскому пишется лауреат

Беларуская мова
Как по белорусскому пишется лауреат
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Гость:
Лаурэат над буквой у хвостик как над й
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