Эссе на тему: "Самые лютые враги чужой свободы бывают самыми пламенными друзьями своей собственной"

Гость: Гость:

Опять же,всё сводится к себе любимым.Каждый горой за свои права и свободны и понятное дело,что был бы только рад,стань их больше.Допустим,если бы,скажем,человек А совершил какое-то преступление,например убил кого-то,то он бы,понятное дело,хотел бы избежать наказания.Но человек Б сказал бы,что это зверски и человек А безусловно должен быть наказан по всей строгости.Если бы они поменялись местами,то ничего бы не изменилось,разве что судья и подсудимый.Каждому хочется лучшей жизни для себя,но им плевать,что будет с другими людьми.Все горазды только судить,но мало кто задумывается,что у стороны всегда две медали и кто знает,по какой причине тот человек А убил кого-то.Возможно,это была неудачная самооборона,возможно он психически нездоров в последствии того,что в детстве подвергался домашнему насилию и издевательствам,или его просто банально подставили.Не повезло.Но на это всем глубоко плевать.Люди просто эгоистичны,что поделать..