Помогите пожалуйста!!! A. Write the same in English: 1. берег озера 2. берег моря 3. берег реки 4. бе??ег океана B. Write 8 sentences of your own with these word combinations

Английский язык
Помогите пожалуйста!!! A. Write the same in English: 1. берег озера 2. берег моря 3. берег реки 4. бе??ег океана B. Write 8 sentences of your own with these word combinations
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  lake's coast 2. sea's coast 3. river's coast 4. ocean's coast
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Эссе на тему: "Самые лютые враги чужой свободы бывают самыми пламенными друзьями своей собственной"
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Прочитай группы однокоренных слов выдели во всех словах корень выпиши только гла??олы укажи время глаголов 1) белый побелка белили белок белеет ...
Ответить
Алгебра
Срочно нужно первое пожалуйста
Ответить
Химия
И магний и медь вступают в реакцию с 1)O2 2)CaO 3)H2O 3)H2SO4
Ответить