Помогите пожалуйста!!! A. Write the same in English: 1. берег озера 2. берег моря 3. берег реки 4. бе??ег океана B. Write 8 sentences of your own with these word combinations
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Помогите пожалуйста!!! A. Write the same in English: 1. берег озера 2. берег моря 3. берег реки 4. бе??ег океана B. Write 8 sentences of your own with these word combinations
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. lake's coast 2. sea's coast 3. river's coast 4. ocean's coast
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