2+2≈ решите пожалуйста
Математика
2+2≈ решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 4 такое равно не влияет на ответ ,≠ вот это равно влияет на ответ...
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