Подумайте возможно ли государство ,где нет нарушителей законов ? пример аргументируйте
Обществознание
Подумайте возможно ли государство ,где нет нарушителей законов ? пример аргументируйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю нет, потому что умственно отсталых людей хватает везде :)
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