Подумайте возможно ли государство ,где нет нарушителей законов ? пример аргументируйте

Обществознание
Подумайте возможно ли государство ,где нет нарушителей законов ? пример аргументируйте
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю нет, потому что умственно отсталых людей хватает везде :)
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