Небольщой текст из 4-5 предложений "Өзенде"

Қазақ тiлi
Небольщой текст из 4-5 предложений "Өзенде"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ол өзенде батып кетті.
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