Совенок купил в магазине блокнот за 4 р. и ручку за 3 р..Он дал продавцу 9 р.,так как ни точную сумму,ни сумму меньше он дать не смог.Продавец дал сдачу 2 р..Могло ли такое быть?Почему? ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З

Математика

Совенок купил в магазине блокнот за 4 р. и ручку за 3 р..Он дал продавцу 9 р.,так как ни точную сумму,ни сумму меньше он дать не смог.Продавец дал сдачу 2 р..Могло ли такое быть?Почему? ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З

Автор: Гость