Совенок купил в магазине блокнот за 4 р. и ручку за 3 р..Он дал продавцу 9 р.,так как ни точную сумму,ни сумму меньше он дать не смог.Продавец дал сдачу 2 р..Могло ли такое быть?Почему? ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З
Математика
Совенок купил в магазине блокнот за 4 р. и ручку за 3 р..Он дал продавцу 9 р.,так как ни точную сумму,ни сумму меньше он дать не смог.Продавец дал сдачу 2 р..Могло ли такое быть?Почему? ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3 =7 (сумма покупки) 9-7 =2 (сдача с 9 рублей) 7 > 9
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