От двух станций расстояние между которыми 56км отшли одновременно в противоположных направлениях два поезда.скорость одного поезда 45км/ч больше а скорость другого на 12 км/ч больше. Какое расстояние будет между этими поездами ...
Математика
От двух станций расстояние между которыми 56км отшли одновременно в противоположных направлениях два поезда.скорость одного поезда 45км/ч больше а скорость другого на 12 км/ч больше. Какое расстояние будет между этими поездами через 3 ч?через10чч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45+12=57 км/ч скорость второго поезда 2) 57*3=171 км за 3ч 3) 45*3=135 км за 3ч 4) 171+135=306 км расстояние между поездами за 3ч 5) 57*10=570 км за 10ч 6) 45*10=450 км за 10ч 7) 570+450=1020 км расстояние между ними за 10ч
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