От двух станций расстояние между которыми 56км отшли одновременно в противоположных направлениях два поезда.скорость одного поезда 45км/ч больше а скорость другого на 12 км/ч больше. Какое расстояние будет между этими поездами ...

Математика

От двух станций расстояние между которыми 56км отшли одновременно в противоположных направлениях два поезда.скорость одного поезда 45км/ч больше а скорость другого на 12 км/ч больше. Какое расстояние будет между этими поездами через 3 ч?через10чч?

Автор: Гость