Помогите решить 3!! ОЦЕНКА РЕШАЕТСЯ

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Помогите решить 3!! ОЦЕНКА РЕШАЕТСЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ммм... тут нужны два варианта текста. окончания истории. Просто сравни их и напиши 5 различных в этих текстах вещей
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