Сумма углов равнобедренного треугольника и одного из его внешних углов равна 236°.??айдите углы треугольника .
Геометрия
Сумма углов равнобедренного треугольника и одного из его внешних углов равна 236°.??айдите углы треугольника .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как сумма углов любого треугольника равна 180 градусов, то внешний угол будет равен 236°-180°=56°. Это так. Значит ВНУТРЕННИЙ угол треугольника, смежный с внешним, будет равен 180°-56°=124°. Это ТУПОЙ угол, и значит это угол при ВЕРШИНЕ равнобедренного треугольника. Тогда углы при основании равны (180°-124°):2=28°. Ответ: углы треугольника равны 124°,28° и 28°. Или так: Данный нам внешний угол - смежный с тупым внутренним(124°), то есть с углом при вершине, противоположной основанию. Внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним (равные углы при основании). Значит углы при основании равны 56°:2=28°.
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