Придумайте с другом историю про одну из букв,оживите ее

Литература
Придумайте с другом историю про одну из букв,оживите ее
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Автор: Гость
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Гость:
Http://anek-worlds.ru/archives/7837 почитай здесь мне помогло
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