От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли 2 катера.Ч??рез 3 часа расстояние между ними стало 168 км.Найди скорость второго катера,если известно,что скорость первого катера составляет 25км/ч.

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первый способ 25 км х 3=75 км проплыл первый катер теперь узнаем сколько проплыл второй катер 168-75=93 а теперь узнаем скорость 93:3=31 км в час а теперь второй способ 168:3=56 км 56-25=31 км в час что и нужно было о