-4×(x-2)+2×(6x-1), якщo x=-0.25
Математика
-4×(x-2)+2×(6x-1), якщo x=-0.25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-4х+8+12х-2=8х+6 подставляем 8×(-0.25)+6=-2+6=4
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