Стаканчик для мороженого в форме конуса имеет глубину 12 см и диаметр верхней част?? 5 см. На него сверху положили шарик мороженого диаметром 5 см. На какой высоте h (в см) окажется мороженое, когда растает? Считайте, что при т...
Геометрия
Стаканчик для мороженого в форме конуса имеет глубину 12 см и диаметр верхней част?? 5 см. На него сверху положили шарик мороженого диаметром 5 см. На какой высоте h (в см) окажется мороженое, когда растает? Считайте, что при таянии все мороженое стекает в конус и его объем не изменяется.
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Гость:
Решение в приложении. Надеюсь, всё верно)
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