Стаканчик для мороженого в форме конуса имеет глубину 12 см и диаметр верхней част?? 5 см. На него сверху положили шарик мороженого диаметром 5 см. На какой высоте h (в см) окажется мороженое, когда растает? Считайте, что при т...

Геометрия

Стаканчик для мороженого в форме конуса имеет глубину 12 см и диаметр верхней част?? 5 см. На него сверху положили шарик мороженого диаметром 5 см. На какой высоте h (в см) окажется мороженое, когда растает? Считайте, что при таянии все мороженое стекает в конус и его объем не изменяется.

Автор: Гость