Ответьте пожалуйста на эти вопросы Заранее спасибо огромное!!!

Физика
Ответьте пожалуйста на эти вопросы Заранее спасибо огромное!!!
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Гость:
5.   6. ответ под номером 2 7. А-5, Б-3,В-1 8.  кг
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