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Найдите значение выражения 5*10^1+7*10^2+9*10^3
Математика
Найдите значение выражения 5*10^1+7*10^2+9*10^3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пооучаем =50+700+9000=9750
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