Найдите значение выражения (a+2b)²/3·(a-2b) - 3a при a= -4, b= -1
Математика
Найдите значение выражения (a+2b)²/3·(a-2b) - 3a при a= -4, b= -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4-2)2/3 * (-4+2)+12=36/3*-2+12=12-2+12=22
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даполните сказ у нас в лагере живут три маленьких зайчонка Зайцы - очень весёлый н??род самого утра они затевают игры с беготнёй и прыжками Утомивш...
География
Назовите явления объединяющие эти закономерности : целостность, круговорот, ритм??чность, зональность
Английский язык
Проверье сочинение что там не так? Hello my name is Ilya and I want to tell you a story. It happened in 1967 when I went to my uncle Stan. He ...