Найдите значение выражения:a)(30-2)*5= б)7*(60-2)= в)85*137-75*137= г)78*214-78*204=

Математика
Найдите значение выражения:a)(30-2)*5= б)7*(60-2)= в)85*137-75*137= г)78*214-78*204=
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А) 110 б)406 в)345 г)4693
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