Найдите значение выражения а) |-5,2|+|3,6| б) |-4,32|:|-1,8| в) |-3 5/9|-|-1 11/18|
Математика
Найдите значение выражения а) |-5,2|+|3,6| б) |-4,32|:|-1,8| в) |-3 5/9|-|-1 11/18|
Ответ(ы):
Гость:
А)=5,2+3,6=8,8 б)=4,32/1,8=432/180=2,4 в)=3 5/9-1 11/18=32/9-29/18=(64-29)/18=35/18=1 17/18
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