найдите значение выражения (корень из 3)^3/2
Алгебра
найдите значение выражения (корень из 3)^3/2
Ответ(ы):
Гость:
(√3)^3/2 = (√3*√3√*3)/2 = 3*√3/2
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