Таняполивает дома цветы 3раза в неделю.сколько раз таня польёт цветы за 3 летних месяца,если считать,что в каждом месяце по 4 недели? реши задачу состовляя выражение
Математика
Таняполивает дома цветы 3раза в неделю.сколько раз таня польёт цветы за 3 летних месяца,если считать,что в каждом месяце по 4 недели? реши задачу состовляя выражение
Ответ(ы):
Гость:
4 * 3 * 3 = 36 раз за 3 месяца
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Переведите текст: The Third Sunday in June Father s Day is the day when children give greeting cards and presents to their dathers
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