Таняполивает дома цветы 3раза в неделю.сколько раз таня польёт цветы за 3 летних месяца,если считать,что в каждом месяце по 4 недели? реши задачу состовляя выражение

Математика

Таняполивает дома цветы 3раза в неделю.сколько раз таня польёт цветы за 3 летних месяца,если считать,что в каждом месяце по 4 недели? реши задачу состовляя выражение

Автор: Гость