Скажите пожалуйста, как звучит в произведении "Преступление и наказание" теория Р??скольникова?

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Раскольников делит всех людей на "право имеющих" и "тварей дрожащих", но не знает куда отнести себя. По теории "право имеющие" это такие люди, которые могут ради достижения цели пойти на любые поступки, а "твари дрожащие" - обычные люди, созданные лишь для воспроизведения себе подобных. И в общем, Раскольников убивает не только старуху-процентщицу, но и ставшую случайным свидетелем Лизавету. Он испытывает муки совести, и после уговоров Сони, идет с повинной. Его отправляют на каторгу. На каторге происходит нравственное возрождение героя. Он отказывается от своей теории, приходит к христианским ценностям, миропониманию, читает Евангелие.