Горький- сладкий , отметить орфограммы
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Горький- сладкий , отметить орфограммы
Ответ(ы):
Гость:
Горький- ь знак в корне слова, сладкий- д
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