Горький- сладкий , отметить орфограммы

Русский язык
Горький- сладкий , отметить орфограммы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Горький- ь знак в корне слова, сладкий- д 
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