Кругом с тоской глубокою плывут в стр..ну д..лёкую с..дые ..блака. Валит сне.. и стелет шаль. Беск..нечная дорога Уб..гает лентой вдаль. На пуш..стых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. Найди име...

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Кругом с тоской глубокою плывут в стр..ну д..лёкую с..дые ..блака. Валит сне.. и стелет шаль. Беск..нечная дорога Уб..гает лентой вдаль. На пуш..стых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. Найди имена прилагательные в форме женского рода, определи их падеж, выдели окончания.

Автор: Гость