Почему в безударном окончании прилагательного колючем пишется буква е
Русский язык
Почему в безударном окончании прилагательного колючем пишется буква е
Ответ(ы):
Гость:
Колючем ( каком? в окончании -ом или -ем) Ч - всегда мягкий , а после мягкого пишется Е
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