Найдите значение выражения (x-7)в квадрате-x(6+x) при x= -1÷20

Математика
Найдите значение выражения (x-7)в квадрате-x(6+x) при x= -1÷20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-7)²-х(6+х) х²-14х+49-6х-х² -20х+49, если х=-1÷20, то -20 ·(-1÷20)+49=49 Ответ: 49
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