Записать одночлен в стандартном виде и определить его степень 3)-ab x 5 5)5^{2}pq^{2} (-4)^{2} qp x-это умножить ^-это в степени

Алгебра

Записать одночлен в стандартном виде и определить его степень 3)-ab x 5 5)5^{2}pq^{2} (-4)^{2} qp x-это умножить ^-это в степени

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