Записать одночлен в стандартном виде и определить его степень 3)-ab x 5 5)5^{2}pq^{2} (-4)^{2} qp x-это умножить ^-это в степени
Алгебра
Записать одночлен в стандартном виде и определить его степень 3)-ab x 5 5)5^{2}pq^{2} (-4)^{2} qp x-это умножить ^-это в степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-ab *5= - 5ab 5²pq² *( -4)²pq=25*16p²q³=400p²q³
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