СРАВНИТЕ ЯПОНИЮ И КИТАЙ В 19 ВЕКЕ

История
СРАВНИТЕ ЯПОНИЮ И КИТАЙ В 19 ВЕКЕ
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Гость:
Китай. В XVII-XVIII вв. Китай представлял собой могущественную державу с хорошо налаженной экономикой, сильной армией и достаточно большими внутренними потенциями, что и позволило ему сохранить независимость в отношениях с Европой. Слабость традиционного конфуцианского Китая проявилась позднее, в XIX в., когда Запад стал все больше активизировать свою колониальную политику. Япония. Режим Токугавы дал стране стабилизацию, на определенное время был преодолен экономический кризис. Именно в этот период "восточное" начало заявило о себе во весь голос. Оно проявилось в деспотичной форме правления, вмешательстве государства в экономические процессы, в частную жизнь людей. Но предшествующий период "свободного" развития Японии не пропал бесследно: сёгунат был вынужден считаться с правами владельцев даймё на частную земельную собственность, с зарождающимися буржуазными отношениями, хотя и пытался провести их огосударствление. Процесс рождения нового общества шел, хотя и в замедленном темпе, и в конце концов привел в 1868 г. к знаменитым реформам Мэйдзи, когда западная модель вновь вышла на первый план.
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