Составьте правила работы для подростков. плизз
Обществознание
Составьте правила работы для подростков. плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рабочий день: 30 часов в неделю, определение четких обязанностей,определение зарплаты(премиальных)
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