Составьте правила работы для подростков. плизз

Обществознание
Составьте правила работы для подростков. плизз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рабочий день: 30 часов в неделю, определение четких обязанностей,определение зарплаты(премиальных)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Записать одночлен в стандартном виде и определить его степень 3)-ab x 5 5)5^{2}pq^{2} (-4)^{2} qp x-это умножить ^-это в степени
Ответить
Математика
В олимпиаде по математике а ты одной школы тремя привели участие 12 человек что составило 4 % всех участников сколько всего было участников
Ответить
Физика
Если у одинакового объема Po(плотность) больше/меньше,то m больше.Какая плотность?
Ответить
Математика
Ребята помогите решить. 5 примеров а,б, . И а,б, в. Заранее спасибо
Ответить
История
СРАВНИТЕ ЯПОНИЮ И КИТАЙ В 19 ВЕКЕ
Ответить