Найдите значения а, при котором ax^2 - 7x + 2= 0 имеет один корень
Математика
Найдите значения а, при котором ax^2 - 7x + 2= 0 имеет один корень
Ответ(ы):
Гость:
Д= 49 - 4*2*а = 0 (уравнение имеет один корень) 49 - 8а = 0 8а = 49 а = 49/8 = 6,125
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