Найдите значения долей: 62305:10? 62305:100? 62305:1000? 62305:10000?
Математика
Найдите значения долей: 62305:10? 62305:100? 62305:1000? 62305:10000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получаеться сначало 6230,5 потом 623,05 потом 62,305 потом 6,2305. Просто переноси знак препинания влево, на столько сколько и нулей.
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