Найдите значения выражений . 25 30 атых - 20 60 ятых + 15 30атых

Математика
Найдите значения выражений . 25 30 атых - 20 60 ятых + 15 30атых
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