Найдите знаменатель g бесконечной геометрической прогрессии, сумма которой равна 9 и b1=5,4
Алгебра
Найдите знаменатель g бесконечной геометрической прогрессии, сумма которой равна 9 и b1=5,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S =b1/(1-q) (1-q) = b1/S q = 1 - b1/S q= 1 - 5,4 / 9 = 1-0,6=0,4
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