С чем была связана передача в государственное управление монастырских и церковных земель в 18 веке? 1) с церковным расколом; 2)с подготовкой к отмене крепостного права; 3) с отказом от политики просвещенного абсолютизма; 4)...

История
С чем была связана передача в государственное управление монастырских и церковных земель в 18 веке? 1) с церковным расколом; 2)с подготовкой к отмене крепостного права; 3) с отказом от политики просвещенного абсолютизма; 4) с желанием лишить церковь её экономического могущества.
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Ответ: 3)С отказом от  политики просвещенного абсолютизма.
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