С чем была связана передача в государственное управление монастырских и церковных земель в 18 веке? 1) с церковным расколом; 2)с подготовкой к отмене крепостного права; 3) с отказом от политики просвещенного абсолютизма; 4)...

История

С чем была связана передача в государственное управление монастырских и церковных земель в 18 веке? 1) с церковным расколом; 2)с подготовкой к отмене крепостного права; 3) с отказом от политики просвещенного абсолютизма; 4) с желанием лишить церковь её экономического могущества.

Автор: Гость