12(x-5)-4(x-4)-2(x-3)=x-3 решите уравнение

Математика
12(x-5)-4(x-4)-2(x-3)=x-3 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х-60-4х+16-2х+6=х-3 12х-4х-2х-х=60-16-6-3 5х=35 х=35:5 х=7
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