Наименшее двузначное число при делении на 12 получает остаток 2

Математика
Наименшее двузначное число при делении на 12 получает остаток 2
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