Помогите как это записать в столбик 30578*3 14804*90 7040*800

Математика
Помогите как это записать в столбик 30578*3 14804*90 7040*800
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30578 * 3 ----------- 91734 14804 * 90 ---------- . 00000 + 133246 ------------- . 133246 7040 * 800 -------- .560320
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