Объясните пожалуйста как у глагола определить спряжение и лицо
Русский язык
Объясните пожалуйста как у глагола определить спряжение и лицо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спр: поставить глагол в мн.ч. и по окончанию определить Например: Взял ед.ч.-Взяли мн.ч. 1 спр 2 спр окончание окончание е,ешь,ет, и,ишь,ит, ем,ете. им,ите 3 лицо мн.ч. у,ю ут,ют а,я ат,ят
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