Объясните пожалуйста как у глагола определить спряжение и лицо

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Объясните пожалуйста как у глагола определить спряжение и лицо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спр: поставить глагол в мн.ч.  и по окончанию определить  Например: Взял ед.ч.-Взяли мн.ч. 1 спр                                  2 спр окончание                  окончание е,ешь,ет,                     и,ишь,ит, ем,ете.                            им,ите                  3 лицо мн.ч. у,ю ут,ют                      а,я ат,ят
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