В каком экономическом районе в структуре производства электроэнергии преобладает ГЭС, а в каком эконлмическом районе АЭС? Помогите, пожалуйста!

География

В каком экономическом районе в структуре производства электроэнергии преобладает ГЭС, а в каком эконлмическом районе АЭС? Помогите, пожалуйста!

Автор: Гость