В каком экономическом районе в структуре производства электроэнергии преобладает ГЭС, а в каком эконлмическом районе АЭС? Помогите, пожалуйста!

География
В каком экономическом районе в структуре производства электроэнергии преобладает ГЭС, а в каком эконлмическом районе АЭС? Помогите, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благовёщенск (ГЭС), Запорожская область, Украина (АЭС)
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