Сочинение на тему ребенок учится тому что видит у себя дома) Заранее большоое спасибо) ДАЮ 40 БАЛЛОВ

Обществознание
Сочинение на тему ребенок учится тому что видит у себя дома) Заранее большоое спасибо) ДАЮ 40 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребенок учится тому что видит у себя дома , так как, то место пребывания где он находится большую часть времени , он пытается воссоздать практически везде . Если он видит что к примеру, бабушка приносит пирожки и делится ими , то ребёнок начинает пардировать её поведение . это происходит по причине того , что на данный момент , это для него норма .
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