Сочинение на тему ребенок учится тому что видит у себя дома) Заранее большоое спасибо) ДАЮ 40 БАЛЛОВ

Гость: Гость:

Ребенок учится тому что видит у себя дома , так как, то место пребывания где он находится большую часть времени , он пытается воссоздать практически везде . Если он видит что к примеру, бабушка приносит пирожки и делится ими , то ребёнок начинает пардировать её поведение . это происходит по причине того , что на данный момент , это для него норма .