Каковы особенности дыхания и восприятия информации у рыб

Биология
Каковы особенности дыхания и восприятия информации у рыб
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Гость:
Главным органом дыхания рыб является жабры
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