A-5м,b-? м,h-4 м,v80м.куб

Математика
A-5м,b-? м,h-4 м,v80м.куб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:4:5=4м потому что V=a•b•h
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